Проверяют заселяющихся в отели: корреспондент о подготовке спецслужб к митингу в Вашингтоне

Корреспондент Антон Альхимович рассказал о новых мерах, принятых в ходе подготовки к митингу в столице США в поддержку штурмовавших Капитолий. Например, чтобы забронировать номер в гостинице, по его словам, нужно пройти специальную проверку.

После оплаты гостиничного номера, говорит Альхимович, туристу должно прийти специальное письмо, согласованное со спецслужбами Вашингтона. Оно содержит код, который нужно предъявить в гостинице. Особое внимание обращается на факт того, был ли человек в Вашингтоне в январе, когда происходил штурм здания конгресса.

Корреспондент также подчеркнул, что американские спецслужбы уделяют особое внимание двум соцсетям, которые, по их мнению, могут представлять угрозу нацбезопасности США: Parler и Telegram.

Ранее Антон Альхимович рассказал, как полиция готовится к митингам у Капитолия. Здание конгресса США окружено железным забором.