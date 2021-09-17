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Проверяют заселяющихся в отели: корреспондент о подготовке спецслужб к митингу в Вашингтоне

Антон Альхимович
Елизавета Потейчук
22:59 17.09.2021
Чтобы заселиться в отель, нужно получить подтверждение от американских спецслужб. При этом обращено внимание на некоторые социальные сети из соображений нацбезопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mpi34 via www.imago-images.dewww.imago-images.de Globallookpress
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Корреспондент Антон Альхимович рассказал о новых мерах, принятых в ходе подготовки к митингу в столице США в поддержку штурмовавших Капитолий. Например, чтобы забронировать номер в гостинице, по его словам, нужно пройти специальную проверку.

После оплаты гостиничного номера, говорит Альхимович, туристу должно прийти специальное письмо, согласованное со спецслужбами Вашингтона. Оно содержит код, который нужно предъявить в гостинице. Особое внимание обращается на факт того, был ли человек в Вашингтоне в январе, когда происходил штурм здания конгресса.

Корреспондент также подчеркнул, что американские спецслужбы уделяют особое внимание двум соцсетям, которые, по их мнению, могут представлять угрозу нацбезопасности США: Parler и Telegram.

Ранее Антон Альхимович рассказал, как полиция готовится к митингам у Капитолия. Здание конгресса США окружено железным забором.

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