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Полиция Капитолия запросила помощь Нацгвардии из-за грядущего митинга в Вашингтоне

Кира Тило
04:45 16.09.2021
Полиция Капитолия попросила Министерство обороны США обеспечить помощь Нацгвардии на предстоящем митинге в Вашингтоне.
Полиция Капитолия запросила помощь Нацгвардии из-за грядущего митинга в Вашингтоне
© Фото: Ken Cedeno - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Полиция Капитолия запросила у Министерства обороны США помощь Нацгвардии, если возникнет такая необходимость на предстоящем митинге в Вашингтоне. Он запланирован на 18 сентября у здания Конгресса США в поддержку участников штурма Капитолия. Об этом стало известно из аккаунта правоохранителей в Twitter.

«Полиция Капитолия попросила Министерство обороны (США - прим. ред.) о возможности получить поддержку Национальной гвардии, если такая необходимость возникнет 18 сентября», - сказано в сообщении.

Напомним, что 6 января сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. После этого Конгресс США выделил два миллиарда долларов на охрану Капитолия.

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