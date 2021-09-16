Полиция Капитолия запросила помощь Нацгвардии из-за грядущего митинга в Вашингтоне

Полиция Капитолия запросила у Министерства обороны США помощь Нацгвардии, если возникнет такая необходимость на предстоящем митинге в Вашингтоне. Он запланирован на 18 сентября у здания Конгресса США в поддержку участников штурма Капитолия. Об этом стало известно из аккаунта правоохранителей в Twitter.

«Полиция Капитолия попросила Министерство обороны (США - прим. ред.) о возможности получить поддержку Национальной гвардии, если такая необходимость возникнет 18 сентября», - сказано в сообщении.

Напомним, что 6 января сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. После этого Конгресс США выделил два миллиарда долларов на охрану Капитолия.