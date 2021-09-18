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СМИ побывали в доме подозреваемого в убийстве семьи из Воронежской области

Валентина Пескова
22:27 18.09.2021
В одном из сараев журналистам якобы удалось найти пачку старых семейных фотографий Виктора Мирского и чемодан с его личными документами.
СМИ побывали в доме подозреваемого в убийстве семьи из Воронежской области
© Фото: Евгений Епанчинцев РИА Новости
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Репортеры Russia Today, как сообщает СМИ, смогли попасть в дом Виктора Мирского, который подозревается в нападении на участок полиции в городе Лиски Воронежской области и убийстве семьи в соседней деревне.

Это удалось сделать после того, как сотрудники силовых ведомств сняли оцепление вокруг дома, сообщили в Telegram-канале RT, силовики проверяли, не успел ли Мирской заминировать свое жилище.

Как описывают СМИ участок подозреваемого, он довольно большой по размеру и на нем есть пасека, огород, коровник и другие постройки. В одном из сараев журналистам якобы удалось найти пачку старых фотографий семьи предполагаемого преступника и чемодан с документами. Среди них - сберегательные и трудовая книжки мужчины, водительские права, военный билет и медицинские справки.

Житель Воронежской области ранее был задержан правоохранителями. В его автомобиле был найден большой арсенал оружия, при задержании мужчина оказал сопротивление и был ранен.

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