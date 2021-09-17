Огромный арсенал боеприпасов обнаружили в «Ниве» у напавшего на полицейских в Лисках
Автомобиль 54-летнего мужчины правоохранители заметили около села Студенок Подгоренского района области.
© Фото: Типичные Лиски, ВКонтакте
Напавший на отдел полиции в городе Лиски оказался хорошо вооружен. При обыске автомобиля «Нива», принадлежащего задержанному, у него обнаружили внушительный арсенал оружия и боеприпасов.
Несколько винтовок-полуавтоматов, запасы патронов к ним по отдельности и в карабинах. А также взрыв-пакеты, гранаты РДГ и похожие на самодельные взрывные устройства.
В ДPУГИХ CMИ
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