В США заявили об успешном испытании баллистической ракеты Trident II
Как отметили в ВМФ США, испытания подчеркивают готовность и возможности американской армии в контексте стратегического сдерживания в XXI веке.
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Военные США провели испытания баллистической ракеты Trident II в Атлантическом океане.
«Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном», - сообщили в Twitter американского ВМФ.
Как говорится в сообщении, испытания подчеркнули готовность и возможности США к стратегическому сдерживанию военных нападений в XXI веке.
Ранее в США анонсировали летные испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Ground Based Strategic Deterrent (GBSD), которые начнутся в 2023 году. GBSD войдет в состав ядерной триады, включающей бомбардировщики B-2 и B-52, и подводные лодки класса Ohio, оснащенные ракетами Trident II D-5.