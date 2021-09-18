В США заявили об успешном испытании баллистической ракеты Trident II

Ранее в США анонсировали летные испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Ground Based Strategic Deterrent (GBSD), которые начнутся в 2023 году. GBSD войдет в состав ядерной триады, включающей бомбардировщики B-2 и B-52, и подводные лодки класса Ohio, оснащенные ракетами Trident II D-5.

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