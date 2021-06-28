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СМИ назвали дату испытаний американского «меча Армагеддона»

Анна Касаткина
08:35 28.06.2021
Новая МБР должна заменить ракету Minuteman III, выпуск которой начался полвека назад.
СМИ назвали дату испытаний американского «меча Армагеддона»
© Фото: defense.gov
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Летные испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) начнутся в 2023 году. Об этом со ссылкой на Военно-воздушные силы США сообщает журнал Popular Mechanics.

Называя новую ракету «мечом Армагеддона», издание уточняет, что новое вооружение заменит МБР Minuteman III, выпуск которых начался в 1970-е годы и они становятся все сложнее в обслуживании. Новая ракета оснащена термоядерной боеголовкой W87-1 мощностью от 335 000 до 350 000 тонн в тротиловом эквиваленте (сброшенная на Хиросиму атомная бомба имела мощность около 15 килотонн) и, как пишет журнал, «может поразить практически любую точку на Земле за считанные минуты».

GBSD войдет в состав ядерной триады, включающей также бомбардировщики B-2 и B-52 и подводные лодки класса Ohio, оснащенные ракетами Trident II D-5. По данным СМИ, создаваемая компанией Northrop Grumman ракета в данный момент находится на «критической проверке конструкции» подсистем. Испытательные полеты должны состояться в конце 2023 года на военно-воздушной базе Ванденберг в Калифорнии.

Уточняется, что за десять лет планируется выпустить порядка 400 новых ракет. Общая стоимость программы GBSD оценивается в 61 миллиард долларов.

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