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«Пошли на хитрость»: В МИД РФ зафиксировали нарушение СНВ-3 со стороны США

Алексей Курильченко
23:51 24.05.2021
Американское правительство переоборудовало часть своего ядерного арсенала таким образом, чтобы она не учитывалась при подсчете по договору СНВ-3.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Thomas Gooley Keystone Press Agency Globallookpress
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Министерство иностранных дел России обнародовало крайне любопытные данные: количество ядерного оружия, которым располагают Россия и США. Причем наши партнеры по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 превысили установленный лимит.

Развернутых межконтинентальных баллистических ракет, ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков у РФ 517 единиц, у Америки — 651. Боезарядов на ракетах, подводных лодках, тяжелых бомбардировщиках  у нас 1456 единиц, у Вашингтона - 1357. В категории пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых бомбардировщиков у России оказалось 767 единиц, у США — 800.

В российском МИД говорят, что вот этот показатель - 800 - достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из расчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ Trident II и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н. И их переоборудование - отмечают в МИД - проведено так, что Россия не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено договором.

США также переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в непредусмотренную Договором категорию «учебных шахт» и отказываются учитывать их по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР.

«Когда они выступили с инициативой продления, у них было несколько целей: они понимали, что по ряду вооружений они отстают, на 10 и больше лет, поэтому этот договор им крайне выгоден. Не исключаю, что они продумали уже тогда, что можно скрыть часть шахт. Американцы схитрили - часть назвали учебными - поэтому шахты можно использовать как боевые. А как мы поверим? Верить на слово - между серьезными партнерами так не бывает. Хлопать дверьми не будем, но это повод для переговоров между РФ и США», - считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Таким образом - резюмируют в МИД - разрешенный договором СНВ-3 показатель превышен на сто одну единицу. Несмотря на бросающуюся в глаза разницу - Россия не будет выдвигать ультиматумы, а предпочтет уладить это недоразумение за столом переговоров.

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