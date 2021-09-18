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Дочь Пеле опубликовала фото с отцом и рассказала о его самочувствии

Кира Тило
00:37 18.09.2021
Девушка выложила фотографию с отцом и сказала, что он идет на поправку.
Дочь Пеле опубликовала фото с отцом и рассказала о его самочувствии
© Фото: Nick Zonna Keystone Press Agency Globallookpress
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По данным СМИ, трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле якобы перевели в реанимацию из-за ухудшения здоровья. Информацию опровергла дочь футболиста Келли Насименто, выложив пост в своем Instagram. Девушка призвала не верить слухам и в подтверждение опубликовала фотографию с отцом.

«Я не знаю, что происходит и откуда слухи, но мои личные сообщения растут! Это фото было сделано только что. На нем жилет, потому что его беспокоит холод в Сан-Пауло!», - написала Келли.

Девушка пишет, что для возраста ее отца такое длительное восстановление после операции вполне нормально. Она подчеркнула, что хоть Пеле и устал, сегодня он сделал «два шага вперед».

«Процесс восстановления проходит хорошо. Это обычный сценарий выздоровления для мужчины его возраста после такой операции - иногда это два шага вперед и один шаг назад. Вчера он устал и немного отступил назад. Сегодня сделал два шага вперед», - поделилась девушка.

Всемирно известный бразильский 80-летний футболист Пеле перенес операцию по удалению новообразования толстой кишки. Спортсмен сообщал, что чувствует себя хорошо и переживать за его состояние не стоит.

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