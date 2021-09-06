Пеле перенес серьезную операцию

Всемирно известный бразильский футболист Пеле перенес операцию по удалению новообразования толстой кишки. Об этом 80-летний спортсмен сообщил в своем Instagram.

Легендарный футболист уверил поклонников, что чувствует себя отлично и переживать за его состояние не стоит. Он также поблагодарил своих врачей, отметив, что опухоль была обнаружена в ходе планового осмотра.

Пеле является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок в 1958, 1962 и 1970 годах. В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов. Является лучшим спортсменом двадцатого века по версии Международного Олимпийского комитета.