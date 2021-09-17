СМИ: Пеле вновь переведен в реанимацию

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле, по данным СМИ, вновь оказался в палате интенсивной терапии в больнице в Сан-Паулу. Накануне у всемирного известного футболиста, которому уже 80 лет, по данным прессы, произошел рефлюкс после перенесенной ранее операции по удалению опухоли в толстой кишке.

Как сообщает ESPN, врачи решили перевести «Короля футбола» в реанимацию в качестве меры предосторожности. Несмотря на это, состояние здоровья Пеле остается стабильным.

Ранее появилась информация, что Пеле перенес серьезную операцию. Об этом он сам сообщил в соцсетях.

Пеле является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок в 1958, 1962 и 1970 годах. В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов. Является лучшим спортсменом двадцатого века по версии Международного Олимпийского комитета.