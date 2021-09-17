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СМИ: Пеле вновь переведен в реанимацию

Валентина Пескова
22:12 17.09.2021
При этом состояние 80-летнего «Короля футбола», как сообщает агентство, остается стабильным.
СМИ: Пеле вновь переведен в реанимацию
© Фото: Nick Zonna Keystone Press Agency Globallookpress
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Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле, по данным СМИ, вновь оказался в палате интенсивной терапии в больнице в Сан-Паулу. Накануне у всемирного известного футболиста, которому уже 80 лет, по данным прессы, произошел рефлюкс после перенесенной ранее операции по удалению опухоли в толстой кишке.

Как сообщает ESPN, врачи решили перевести «Короля футбола» в реанимацию в качестве меры предосторожности. Несмотря на это, состояние здоровья Пеле остается стабильным.

Ранее появилась информация, что Пеле перенес серьезную операцию. Об этом он сам сообщил в соцсетях. 

Пеле является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок в 1958, 1962 и 1970 годах. В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов. Является лучшим спортсменом двадцатого века по версии Международного Олимпийского комитета. 

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