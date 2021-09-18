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«День правды»: Захарова отреагировала на заявления Пентагона

Анна Берестовая
00:35 18.09.2021
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала последние заявления Пентагона.
«День правды»: Захарова отреагировала на заявления Пентагона
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в социальных сетях два заявления, сделанных Пентагоном 17 сентября.

Ее внимание привлекло признание «ошибкой» атаки американского беспилотника по Кабулу, которая привела к гибели мирного населения; а также высказывание относительно невероятной мощи вооруженных сил РФ.

«У партнеров сегодня день правды. Даешь неделю», - написала Захарова в своем аккаунте в Telegram.

Ранее в министерстве обороны Соединенных Штатов публично признали, что инцидент в Кабуле, в результате которого около десяти гражданских, семеро из которых были детьми, стали жертвами атаки американского БПЛА, был ошибкой. Личную ответственность за произошедшую трагедию взял на себя глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

В этот же день зампред Комитета начальников штабов ВС США, генерал Джон Хайтен отметил, что ВС России обладают невероятной мощью. Он также обратил внимание на значимость понимания того, как страна к этому пришла.

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