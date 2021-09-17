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В Пентагоне заявили, что у России невероятно мощные вооруженные силы

Кира Тило
23:40 17.09.2021
В США подчеркнули силу российской армии и важность диалога двух стран по стратстабильности.
В Пентагоне заявили, что у России невероятно мощные вооруженные силы
© Фото: Zhang Jun Xinhua Globallookpress
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Заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США, генерал Джон Хайтен считает, что у России невероятно мощные вооруженные силы. Об этом он сказал на вашингтонском неправительственном Атлантическом совете. Зампреда отметил, что важно понимать, как страна добилась такого преобразования, сообщает ТАСС.

«У России невероятно мощные вооруженные силы. Важно понимать, как они преобразовали свои вооруженные силы за последние 20 лет. Я думаю, что важно также понимать, что этот сюрприз не произошел в одночасье», - считает Хайтен.

Также Джон Хайтен указал на важность диалога с РФ по стратстабильности и контролю над вооружениями. По его мнению, американо-российские переговоры важны для стабильности в договоренности России с США.

«Вы должны понимать, что представляет собой ядерное оружие других, а они должны понимать, что представляет из себя ваше. Вот почему так важны переговоры с Россией о стратегической стабильности, вот почему контроль над вооружениями с Россией так важен. И это также критически важно в отношении Китая», - отметил генерал.

Зампредседателя сказал, что такое взаимодействие приводит и к стабильности в мире.

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