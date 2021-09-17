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NYT: Франция не отметит с США годовщину морской битвы из-за разрыва Австралией контракта по подлодкам

Алена Миронова
09:43 17.09.2021
По сообщениям СМИ, высокопоставленный представитель ВМС Франции, прибывший в Вашингтон для участия в торжественных мероприятиях, возвратится в Париж досрочно.
NYT: Франция не отметит с США годовщину морской битвы из-за разрыва Австралией контракта по подлодкам
© Фото: French Embassy in the U.S., Facebook
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Франция отменила торжественные мероприятия во французском посольстве в США по случаю 240-летней годовщины Чесапикского сражения. Об этом пишет New York Times.

Причиной стал разрыв Австралией контракта по подлодкам в пользу партнерства с Вашингтоном и Лондоном. Великобритания, Соединенные Штаты и Австралия создали новый военный союз AUKUS. До этого Франция и Австралия подписали контракт на 12 ударных подводных лодок.

Так, как отмечается в издании, высокопоставленный представитель ВМС Франции, прибывший в Вашингтон для участия в торжественных мероприятиях, возвратится в Париж досрочно.

Ранее член президиума Научно-методического совета МО РФ по военно-гуманитарным и социально-экономическим наукам Андрей Кошкин объяснил появление AUKUS попыткой Вашингтона укрепить свои позиции в мире после неудачного завершения афганской кампании.

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