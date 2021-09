NYT: Франция не отметит с США годовщину морской битвы из-за разрыва Австралией контракта по подлодкам Алена Миронова По сообщениям СМИ, высокопоставленный представитель ВМС Франции, прибывший в Вашингтон для участия в торжественных мероприятиях, возвратится в Париж досрочно.

© Фото: French Embassy in the U.S., Facebook