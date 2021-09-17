Минирование помешало обыскать дом напавшего на отделение полиции под Воронежем

Установлена предполагаемая личность мужчины, накануне взорвавшего вход в отделение полиции в Воронежской области. Сообщается, что им может быть 54-летний Виктор М., зарегистрированный в селе Волчанском.

Правоохранителям, приступившим к обыску его места жительства, пришлось прекратить процедуру из-за минирования дома. Об этом сообщает корреспондент «Звезды», находящийся на месте событий.

Сам предполагаемый фигурант недавних событий фиксируется благодаря биллингу мобильного номера в 8 километрах от официального места жительства - в селе Верхние Марки. Предварительно, заминирован газовый баллон с подведенными к нему проводами. Об этом сообщает Life.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что вооруженный мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области. По имеющейся информации, облаченный в военную экипировку, он взорвал дверь и скрылся на автомобиле. Некоторым временем позже случившегося сотрудники отделения сообщали о якобы проведенных учениях.