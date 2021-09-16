Неизвестный напал на отдел полиции в Воронежской области
Мужчина в военной экипировке ранил сотрудника полиции и скрылся на автомобиле.
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Вооруженный мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном МВД.
По имеющейся информации, сегодня, 16 сентября, в 05:30 утра в городе Лиски неизвестный мужчина в военной экипировке пробрался на территорию районного отделения полиции, ранил сотрудника и затем скрылся на автомобиле.
В настоящий момент мужчину разыскивают. Более подробная информация уточняется.