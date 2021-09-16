В стране и мире Неизвестный напал на отдел полиции в Воронежской области Алена Миронова Мужчина в военной экипировке ранил сотрудника полиции и скрылся на автомобиле. © Фото: only_liski36, ВКонтакте Читайте нас на: Вооруженный мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном МВД. По имеющейся информации, сегодня, 16 сентября, в 05:30 утра в городе Лиски неизвестный мужчина в военной экипировке пробрался на территорию районного отделения полиции, ранил сотрудника и затем скрылся на автомобиле. В настоящий момент мужчину разыскивают. Более подробная информация уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика