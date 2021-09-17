Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

Борисов рассказал, когда может начаться серийное производство истребителя Checkmate

Кира Тило
03:27 17.09.2021
Массовый выпуск нового истребителя может начаться в 2025-2026 годах.
Борисов рассказал, когда может начаться серийное производство истребителя Checkmate
© Фото: Evgeny Sinitsyn XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Запуск серийного производства отечественного истребителя Checkmate может начаться в 2025-2026 годах. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на Тюменском нефтегазовом форуме, сообщает РИА Новости.

«Если мне память не изменяет, начало летных испытаний - 2023 год, организация массового производства при наличии спроса - а я надеюсь, у него будет спрос, потому что этот самолет обладает рядом характеристик, соответствующих истребителям пятого поколения, в частности - внутрифюзеляжной подвеской всех авиационных средств поражения, - думаю, что 2025-2026 год - вполне реалистичные сроки», - отметил Борисов.

Также вице-премьер говорил о том, что поставку Checkmate для ВКС могут включить в будущую госпрограмму вооружения. Борисов отметил, что это важный фактор экспортного потенциала.

«Быстрый вывод его на рынок и разумная цена - это его характеристики, которые позволят ему занять соответствующую нишу», - подчеркнул Юрий Борисов.

Checkmate - это малозаметный и маневренный истребитель, оснащенный средствами искусственного интеллекта. При своей максимальной нагрузке семь с половиной тонн, новейший российский истребитель на одном двигателе способен развивать скорость два маха, или больше двух тысяч километров в час.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:55 В стране и мире
В ДТП под Воронежем погиб ребенок и четверо взрослых
02:25 В стране и мире
В Центробанке рассказали, когда в России снизится инфляция
01:07 В стране и мире
Видео
Закрытие каналов, санкции и блокировка счетов: как на Украине разбираются с неугодными СМИ
23:57 В стране и мире
Видео
Корреспондент «Звезды» побывала на месте подрыва двери отдела полиции под Воронежем
23:01 В стране и мире
На Камчатке и Чукотке стартовало голосование на выборах в Госдуму
Популярное
Видео
Опубликованы кадры подрыва двери отделения полиции под Воронежем
Видео
К атакованному отделению полиции под Воронежем прибыли взрывотехники ФСБ
Видео
Иностранные военные атташе описали впечатления от учений «Запад-2021»
Видео
Очевидец рассказал о ситуации на месте нападения на отделение полиции под Воронежем
Видео
Тренер Медведева назвал момент, решивший исход игры с Джоковичем
Видео
Адвокат Ефремова рассказал о его самочувствии перед слушанием судьбоносного дела
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.