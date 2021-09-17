Борисов рассказал, когда может начаться серийное производство истребителя Checkmate

Запуск серийного производства отечественного истребителя Checkmate может начаться в 2025-2026 годах. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на Тюменском нефтегазовом форуме, сообщает РИА Новости.

«Если мне память не изменяет, начало летных испытаний - 2023 год, организация массового производства при наличии спроса - а я надеюсь, у него будет спрос, потому что этот самолет обладает рядом характеристик, соответствующих истребителям пятого поколения, в частности - внутрифюзеляжной подвеской всех авиационных средств поражения, - думаю, что 2025-2026 год - вполне реалистичные сроки», - отметил Борисов.

Также вице-премьер говорил о том, что поставку Checkmate для ВКС могут включить в будущую госпрограмму вооружения. Борисов отметил, что это важный фактор экспортного потенциала.

«Быстрый вывод его на рынок и разумная цена - это его характеристики, которые позволят ему занять соответствующую нишу», - подчеркнул Юрий Борисов.

Checkmate - это малозаметный и маневренный истребитель, оснащенный средствами искусственного интеллекта. При своей максимальной нагрузке семь с половиной тонн, новейший российский истребитель на одном двигателе способен развивать скорость два маха, или больше двух тысяч километров в час.