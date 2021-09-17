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Борисов заявил, что поставку Checkmate в ВКС могут включить в будущую госпрограмму вооружения

Кира Тило
00:37 17.09.2021
Поставка истребителя для ВКС России может быть внесена в следующую госпрограмму вооружения.
Борисов заявил, что поставку Checkmate в ВКС могут включить в будущую госпрограмму вооружения
© Фото: Leonid Faerberg Transport Photo Images Globallookpress
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На Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов заявил, что закупка истребителей Checkmate для ВКС РФ может быть уже в следующей госпрограмме вооружения. Борисов отметил, что это важный фактор экспортного потенциала, сообщает ТАСС.

«В планах будущей госпрограммы вооружения рассмотрят возможность его приобретения. Это важный фактор экспортного потенциала. Иностранные заказчики всегда интересуются, берут ли родные вооруженные силы ту технику, которую предлагают на экспорт», - сказал вице-премьер.

Также Борисов заявил, что начались поставки С-500 военным, но отметил, что поставки пока что идут не в полной номенклатуре, которая должна быть сделана по требованию заказчика предприятием «Алмаз-Антей».

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