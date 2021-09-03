Мантуров: создание самолета Checkmate РФ финансирует самостоятельно

Создание новейшего российского истребителя Checkmate Россия профинансирует самостоятельно, без иностранных вложений. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе Восточного экономического форума. Он отметил, что иностранные заказчики могут профинансировать создание двухместной версии самолета - из-за рубежа на нее поступает большое количество заявок.

«Это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. Более того, у нас бюджет под это полностью сверстан. Что касается иностранного участия - это не исключается. Иностранные коллеги часто просят двухместное решение - например, в двухместную версию мы можем привлечь наших иностранных партнеров. Хотя, еще раз, мы можем это сделать сами - вопрос актуальности», - цитирует РИА Новости слова Мантурова.

Checkmate - это малозаметный и маневренный истребитель, оснащенный средствами искусственного интеллекта. При своей максимальной нагрузке семь с половиной тонн, новейший российский истребитель на одном двигателе способен развивать скорость два маха, или больше двух тысяч километров в час.