В МВД раскрыли подробности задержания атаковавшего отдел полиции в Лисках

Житель Воронежской области, которого подозревают в нападении на отдел полиции в городе Лиски и тройном убийстве в Каменском районе региона, был задержан сотрудником ДПС и оперативником уголовного розыска. Об этом рассказала «Звезде» начальник ОИиОС ГУ МВД России по Воронежской области полковник внутренней службы Наталья Куликова.

Она уточнила, что правоохранители заметили автомобиль 54-летнего мужчины около села Студенок Подгоренского района области.

В ходе задержания подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, поэтому сотрудники правопорядка открыли огонь. В результате мужчина получил ранение, после чего ему оказали первую помощь на месте задержания, отметила представитель МВД.

Она добавила, что других пострадавших, как среди полицейских, так и гражданских лиц, нет.

По предварительным данным, утром 16 сентября мужчина подорвал дверь отделения полиции, бросил внутрь помещения гранату и скрылся на автомобиле. Позже злоумышленника заподозрили в убийстве семьи в Воронежской области.