Искусственный интеллект научился предсказывать смерть от коронавируса

Исследователи создали модель искусственного интеллекта, которая способна предсказывать исход коронавирусной инфекции у пациента, в том числе требуемый объем кислорода при искусственной вентиляции легких и смерть. Над разработкой программы работала международная команда ученых и медиков из 20 больниц по всему миру. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

Модель EXAM основывается в своих прогнозах на медицинских сведениях о более чем 16 тысяч пациентов, включая рентгеновские снимки легких и данные о состоянии здоровья. Отмечается, что эта информация была полностью обезличена, чтобы сохранить конфиденциальность.

Искусственный интеллект обучали на протяжении двух недель, после чего применяли у 10 000 пациентов больниц на пяти континентах. В результате EXAM предсказала нужный объем кислорода и вероятный летальный исход через сутки после госпитализации. Чувствительность теста составила 95%, специфичность - 88%.