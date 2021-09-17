Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Искусственный интеллект научился предсказывать смерть от коронавируса

Светлана Иванова
17:20 17.09.2021
Модель может спрогнозировать нужный объем кислорода и вероятный летальный исход через сутки после госпитализации пациента.
Искусственный интеллект научился предсказывать смерть от коронавируса
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Читайте нас на:

Исследователи создали модель искусственного интеллекта, которая способна предсказывать исход коронавирусной инфекции у пациента, в том числе требуемый объем кислорода при искусственной вентиляции легких и смерть. Над разработкой программы работала международная команда ученых и медиков из 20 больниц по всему миру. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

Модель EXAM основывается в своих прогнозах на медицинских сведениях о более чем 16 тысяч пациентов, включая рентгеновские снимки легких и данные о состоянии здоровья. Отмечается, что эта информация была полностью обезличена, чтобы сохранить конфиденциальность.

Искусственный интеллект обучали на протяжении двух недель, после чего применяли у 10 000 пациентов больниц на пяти континентах. В результате EXAM предсказала нужный объем кислорода и вероятный летальный исход через сутки после госпитализации. Чувствительность теста составила 95%, специфичность - 88%.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:19 В стране и мире
Видео
Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Госдумы
14:57 В стране и мире
Видео
В МВД раскрыли подробности задержания атаковавшего отдел полиции в Лисках
13:15 В стране и мире
Миллер заявил, что запасов газа в России хватит на 100 лет
10:49 Армия
Видео
Шойгу подарил свою фуражку ребенку, мечтающему стать десантником
12:44 В стране и мире
Видео
Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в ряде регионов РФ
Популярное
Видео
ВКС России запустили новую противоракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган: видео
Видео
Шойгу подарил свою фуражку ребенку, мечтающему стать десантником
Задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции под Воронежем
Видео
Родственник жестоко убитой под Воронежем семьи назвал возможную причину конфликта
Видео
Опубликованы кадры подрыва двери отделения полиции под Воронежем
Видео
К атакованному отделению полиции под Воронежем прибыли взрывотехники ФСБ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.