Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в ряде регионов РФ

В 53 субъектах России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, в 21 регионе картина остается стабильной на протяжении нескольких недель, еще в 11 отмечается незначительный рост. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в в ходе выступления в информационном центре ЦИК.

«Он пока не выраженный, не динамичный, он, безусловно, есть», - пояснила главный санитарный врач России.

Она добавила, что эпидемиологическая ситуация в России остается достаточно стабильной, но вместе с тем напряженной.

Кроме того, Попова указала на необходимость отработать алгоритмы, при которых здоровье людей сохраняется, а также сделала замечание тем присутствующим в информационном центре ЦИК людям, которые неправильно надели маски.