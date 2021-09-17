Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в ряде регионов РФ
Незначительный рост заболеваемости наблюдается в 11 регионах, указала Анна Попова.
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В 53 субъектах России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, в 21 регионе картина остается стабильной на протяжении нескольких недель, еще в 11 отмечается незначительный рост. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в в ходе выступления в информационном центре ЦИК.
«Он пока не выраженный, не динамичный, он, безусловно, есть», - пояснила главный санитарный врач России.
Она добавила, что эпидемиологическая ситуация в России остается достаточно стабильной, но вместе с тем напряженной.
Кроме того, Попова указала на необходимость отработать алгоритмы, при которых здоровье людей сохраняется, а также сделала замечание тем присутствующим в информационном центре ЦИК людям, которые неправильно надели маски.