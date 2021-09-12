Врач назвала «золотой стандарт» тестов на коронавирусную инфекцию
Заместитель медицинского директора по лабораторной диагностике одной из частных клиник Ольга Калачева назвала «золотой стандарт» среди тестов на выявление новой коронавирусной инфекции. По ее мнению, это метод ОТ-ПЦР (полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией).
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения отметили данный тип тестирования, как самый эффективный. Применяемая в нем технология позволяет обнаружить частички вируса в образцах мазков из носоглотки.
«Технология схожа с методом ПЦР, однако сам процесс амплификации нуклеиновой кислоты происходит при постоянной температуре. Такая особенность позволяет сократить время проведения и реакции амплификации с пяти до двух часов», - пояснила Калачева в беседе с агентством «Прайм».
Кроме того, в арсенале диагностов существуют тест-системы в виде картриджей, позволяющие определить COVID-19 за 45 минут. Однако, малая производительность и слишком высокая стоимость перечеркивают все достоинства данной системы, подчеркнула Калачева.
Ранее заместитель главы российского Минздрава Виктор Фисенко отметил, что развитие пандемии коронавирусной инфекции и появление новых штаммов COVID-19 никак не повлияли на точность российских тест-систем для определения заболевания. Разработанные в России тест-системы для выявления коронавируса обладают высокой степенью точности. Все они прошли полный комплекс испытаний и отвечают требованиям по безопасности и эффективности, добавил Фисенко.