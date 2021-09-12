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Врач назвала «золотой стандарт» тестов на коронавирусную инфекцию

Ян Брацкий
04:27 12.09.2021
Инновационная методика, применяемая в данном типе тестов, позволяет сократить срок обработки образцов с пяти до двух часов.
Врач назвала «золотой стандарт» тестов на коронавирусную инфекцию
© Фото: TOBIAS STEINMAURER, imago-images.de, Globallookpress
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Заместитель медицинского директора по лабораторной диагностике одной из частных клиник Ольга Калачева назвала «золотой стандарт» среди тестов на выявление новой коронавирусной инфекции. По ее мнению, это метод ОТ-ПЦР (полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией).

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения отметили данный тип тестирования, как самый эффективный. Применяемая в нем технология позволяет обнаружить частички вируса в образцах мазков из носоглотки.

«Технология схожа с методом ПЦР, однако сам процесс амплификации нуклеиновой кислоты происходит при постоянной температуре. Такая особенность позволяет сократить время проведения и реакции амплификации с пяти до двух часов», - пояснила Калачева в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, в арсенале диагностов существуют тест-системы в виде картриджей, позволяющие определить COVID-19 за 45 минут. Однако, малая производительность и слишком высокая стоимость перечеркивают все достоинства данной системы, подчеркнула Калачева.

Ранее заместитель главы российского Минздрава Виктор Фисенко отметил, что развитие пандемии коронавирусной инфекции и появление новых штаммов COVID-19 никак не повлияли на точность российских тест-систем для определения заболевания. Разработанные в России тест-системы для выявления коронавируса обладают высокой степенью точности. Все они прошли полный комплекс испытаний и отвечают требованиям по безопасности и эффективности, добавил Фисенко.

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