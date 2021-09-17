Путин электронно проголосует на выборах

Президент России Владимир Путин примет участие на выборах в Госдуму удаленно. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства воспользуется способом электронного голосования.

О том, в какой именно день проголосует президент, своевременно сообщит пресс-служба Кремля. Песков также заявил, что Путин, вынужденно находящийся на самоизоляции, вовремя зарегистрировался на ресурсе для электронного голосования и чувствует себя хорошо.

Ранее президент также удаленно принял участие в саммите ОДКБ. Как сказал российский лидер, сразу несколько десятков человек в его окружении за последнее время заболели коронавирусом.