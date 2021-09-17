На ресурсы онлайн-голосования в России совершены DDOS-атаки

В пятницу, 17 сентября, проходит первый день выборов в Государственную думу. Эксперты отмечают, что явка сегодня высокая: россияне активно проявляют интерес. Ряд специалистов ожидают, что явка в электронном голосовании может составить порядка 90%.

Как рассказал корреспондент «Звезды» Константин Худолеев, который находится в штаб-квартире ЦИК, на ресурсы онлайн-голосования совершены DDOS-атаки. Однако в Центризбиркоме отметили, но обрушить сайты для голосования не смогли, поэтому ничего не угрожало процессу электронного волеизъявления.

Выборы проходят в максимально прозрачном формате. На них аккредитованы 1 400 и 250 иностранных журналистов и наблюдателей соответственно. Они работают как в штаб-квартире ЦИК, так и в регионах.

В ходе трехдневного голосования россиянам предстоит определиться относительно представителей в Госдуму и региональные парламенты. Участвует порядка 90 тысяч кандидатов по всей стране.

Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов выбираются из партийных списков, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.