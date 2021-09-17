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В России началось голосование на выборах в Госдуму

Кира Тило
00:10 17.09.2021
ЦИК дала страт голосованию на выборах, которые пройдут с 17 по 19 сентября.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В информационном центре Центральной избирательной комиссии дали старт голосованию на выборах депутатов в Госдуму. Открытие первых избирательных участков прошло под гимн России.

Председатель ЦИК Элла Памфилова на открытии голосования выразила надежду, что дистанционное голосование пройдет хорошо.

«Мы действительно очень волнуемся, потому что мы впервые запускаем такое масштабное дистанционное электронное голосование, новую систему видеонаблюдения. Надеюсь, что никто нас не подведет, и все будет так, как мы задумали», - сказала Памфилова.

В самых восточных регионах РФ голосование уже началось. На Камчатке и в Чукотском избирательные участки открылись 17 сентября в 8:00 (в 23:00 16 сентября по московскому времени). Также участки открылись в Сахалинской и Магаданской областях (в 00:00 по московскому времени).

Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов выбираются из партийных списков, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.

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