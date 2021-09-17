СК назвал имя подозреваемого в подрыве отдела полиции в Воронежской области

Подозреваемым в подрыве отдела полиции в Воронежской области оказался житель села Волчанское Виктор Мирский. Об этом сообщили в СК.

Как отмечается, при задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление, вследствие чего был ранен. В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь.

В доме мужчины уже проводится обыск.

Задержанного подозревают в убийстве знакомой семьи на почве бытового конфликта, а также во взрыве двери отдела полиции по Лискинскому району Воронежской области, в результате которого оказался ранен сотрудник взвода ППС. Как отмечалось ранее, его жизни ничего не угрожает.