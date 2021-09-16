Путин рассказал на саммите ОДКБ о десятках больных коронавирусом в его окружении

Президент России Владимир Путин, принявший участие на саммите ОДКБ по видеосвязи, объяснил свое решение уйти на самоизоляцию. Как сказал российский лидер, сразу несколько десятков человек в его окружении за последнее время заболели коронавирусом.

«Это не один, не два, а несколько десятков человек», - заявил он.

Путин сообщил, что планирует соблюдать изолированный режим в течение нескольких дней. Он извинился перед лично присутствующими на саммите участниками, что не смог войти в состав очно.