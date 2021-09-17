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Россиян пригласили в «Талиб*-туры» за 350 тысяч рублей

Светлана Иванова
11:48 17.09.2021
Турагент из Красноярска подготовила предложение для предпринимателей за 350 тысяч рублей.
Россиян пригласили в «Талиб*-туры» за 350 тысяч рублей
© Фото: Hussain Ali, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Турагент Галина Жданова из Красноярска предложила организовать для бизнесменов деловые поездки в Афганистан. Стоимость «Талиб*-тура» составляет порядка 350 тысяч рублей. Как рассказала в беседе со «Звездой» турагент, идея появилась после того, как с соответствующим запросом к ней обратился предприниматель.

Жданова подготовила все необходимое для поездки и решила сделать аналогичное предложение и другим людям. Жительница Красноярска добавила, что пока ее клиент не посетил Афганистан, однако к недельному туру все подготовлено: бизнесмена встретят, разместят в пятизвездочном отеле и обеспечат безопасность.

При этом турагент подчеркнула, что пока в Афганистан можно летать только с деловыми целями.

Жданова рассказала, что объявление было размещено на одном из сервисов объявлений, однако площадка практически сразу заблокировала предложение.

Жительница Красноярска заверила, что никаких контактов с террористической группировкой у нее нет, а громкое название выбрала для привлечения внимания: турагент предлагает и другие направления для отдыха.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. 

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