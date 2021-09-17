Россиян пригласили в «Талиб*-туры» за 350 тысяч рублей

Турагент Галина Жданова из Красноярска предложила организовать для бизнесменов деловые поездки в Афганистан. Стоимость «Талиб*-тура» составляет порядка 350 тысяч рублей. Как рассказала в беседе со «Звездой» турагент, идея появилась после того, как с соответствующим запросом к ней обратился предприниматель.

Жданова подготовила все необходимое для поездки и решила сделать аналогичное предложение и другим людям. Жительница Красноярска добавила, что пока ее клиент не посетил Афганистан, однако к недельному туру все подготовлено: бизнесмена встретят, разместят в пятизвездочном отеле и обеспечат безопасность.

При этом турагент подчеркнула, что пока в Афганистан можно летать только с деловыми целями.

Жданова рассказала, что объявление было размещено на одном из сервисов объявлений, однако площадка практически сразу заблокировала предложение.

Жительница Красноярска заверила, что никаких контактов с террористической группировкой у нее нет, а громкое название выбрала для привлечения внимания: турагент предлагает и другие направления для отдыха.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.