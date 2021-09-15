Участники саммита ОДКБ рассмотрят политическую обстановку в Афганистане

В Душанбе проходит совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей безопасности ОДКБ. В нем участвуют министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Политическая обстановка в Афганистане стала ключевой темой для обсуждений, так как «Талибан»* окончательно подавил сопротивление в стране. Теперь необходимо понять, как именно взаимодействовать с новым «соседом». На мероприятии присутствует представитель Афганистана Амрулла Салех, но прямого участия он не принимает.

У Таджикистана - очень протяженная граница с Афганистаном. Это сложная, гористая местность, с большим количеством тайных троп и переходов. Таджикистан ранее запросил помощь ОДКБ и получил ее - РФ помогает строить новую погранзаставу, а также были проведены масштабные учения на случай прорыва границы. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что вскоре пройдут совместные учения «Мирная миссия - 2021» и учения ОДКБ на территории Таджикистана и России. Также планируется обсуждение дальнейших вопросов военно-технического сотрудничества.

Следующим этапом станет встреча глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Часть лидеров будет участвовать в режиме онлайн, в том числе российский лидер Владимир Путин, а также его китайские и индийские коллеги.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.