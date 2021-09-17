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Замминистра обороны Булгаков проголосовал на выборах в Госдуму

Андрей Аркадьев
11:01 17.09.2021
Сегодня проходят выборы в нижнюю палату российского парламента.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков проголосовал сегодня на выборах в Госдуму. 

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу пришел на избирательный участок на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

Также в голосовании приняли участие начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и первый замминистра обороны России Руслан Цаликов.

Сегодня стартовало голосование на выборах в Государственную думу РФ. Оно будет идти три дня. Избирательные участки будут работать в пятницу, субботу и воскресенье.

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