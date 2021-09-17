Армия Замминистра обороны Булгаков проголосовал на выборах в Госдуму Андрей Аркадьев Сегодня проходят выборы в нижнюю палату российского парламента. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков проголосовал сегодня на выборах в Госдуму. Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу пришел на избирательный участок на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. Также в голосовании приняли участие начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и первый замминистра обороны России Руслан Цаликов. Сегодня стартовало голосование на выборах в Государственную думу РФ. Оно будет идти три дня. Избирательные участки будут работать в пятницу, субботу и воскресенье. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика