Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проголосовал на выборах в Госдуму
Голосование на выборах в Госдуму и в органы муниципальной власти проходит в России с 17 по 19 сентября.
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Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проголосовал на выборах в Госдуму РФ.
Голосование на выборах в Госдуму и в органы муниципальной законодательной власти проходит в России с 17 по 19 сентября.
Ранее сообщалось, что на выборах проголосовал министр обороны России Сергей Шойгу.