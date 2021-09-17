Армия Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проголосовал на выборах в Госдуму Тимур Шерзад Голосование на выборах в Госдуму и в органы муниципальной власти проходит в России с 17 по 19 сентября. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проголосовал на выборах в Госдуму РФ. Голосование на выборах в Госдуму и в органы муниципальной законодательной власти проходит в России с 17 по 19 сентября. Ранее сообщалось, что на выборах проголосовал министр обороны России Сергей Шойгу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика