Первый замминистра обороны Цаликов проголосовал на выборах в Госдуму
Выборы проходят по всей России с 17 по 19 сентября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Первый замминистра обороны Цаликов проголосовал на выборах в Госдуму
Выборы проходят по всей России с 17 по 19 сентября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
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