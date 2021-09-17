Армия Первый замминистра обороны Цаликов проголосовал на выборах в Госдуму Тимур Шерзад Выборы проходят по всей России с 17 по 19 сентября. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов проголосовал на выборах в Госдуму РФ. Выборы проходят по всей России с 17 по 19 сентября. Ранее сообщалось, что на них успели проголосовать министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика