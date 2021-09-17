Появились кадры с места оцепления дома возможного злоумышленника, атаковавшего отдел полиции под Воронежем

Телеканал «Звезда» публикует кадры из села Волчанское в Воронежской области, где, предположительно, находится дом подозреваемого в нападении на полицейский участок под Воронежем. Ранее стало известно, что установлена личность возможного злоумышленника. Им может являться 54-летний Виктор М., зарегистрированный в селе Волчанском.

Сначала правоохранители, прибывшие к предположительному дому подозреваемого, приступили к обыску дома, однако затем были вынуждены прекратить процедуру из-за минирования помещения. По данным Life, заминирован газовый баллон с подведенными к нему проводами.

Ранее на региональном сайте МВД появилось сообщение о том, что вооруженный мужчина напал на отдел в Воронежской области. По имеющейся информации, облаченный в военную экипировку взорвал дверь и скрылся на автомобиле.

Позже в СМИ стали появляться сообщения о том, что неизвестный может быть причастен и к тройному убийству в поселке неподалеку, где были расстреляны женщина и ее старший сын, а также задушен младший – пятилетний ребенок.