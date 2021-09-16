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План «Перехват» и убийство семьи: что происходит после подрыва двери отдела полиции под Воронежем

Станислав Иващенко
Елизавета Потейчук
20:41 16.09.2021
Как сообщил корреспондент «Звезды», неизвестный, подорвавший дверь Лискинского отделения полиции и якобы расстрелявший семью, разыскивается по всему региону.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Продолжается расследование дела о подрыве входной двери здания отдела полиции под Воронежем. Известно, что от мощной взрывной волны пострадал сотрудник патрульно-постовой службы. Он был ранен в ногу осколками, сообщили в СК. После взрыва неизвестный скрылся в направлении Острогожска.

По Воронежской области, как рассказал корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко, объявлен план «Перехват», в розыске предполагаемого преступника задействованы сотрудники ФСБ. В регионе, по его словам, временно ввели запрет на продажу огнестрельного оружия.

Вскоре появилась информация, что атаковавший Лискинское отделение полиции якобы убил семью в поселке неподалеку. Как гласит одна из версий, у убийцы с членами данной семьи произошла ссора из-за земельных участков.

«Три трупа, огнестрельные ранения... Запах пороха, естественно, потому что стреляли много... И ребенок, вернее, не ребенок, а парнишка лежал весь в крови», - рассказала фельдшер скорой помощи Лискинского района Алла Бичева в беседе со «Звездой».

Ранее стало известно, что на месте подрыва отдела полиции под Воронежем оказался очевидец. В беседе со «Звездой» он рассказал, что здание оцепили, не пуская ни людей, ни автомобили.

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