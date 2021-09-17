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Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму

Андрей Аркадьев
10:32 17.09.2021
Глава военного ведомства подчеркнул, что для каждого военнослужащего, гражданина нашей страны участие в выборах по избранию законодательной власти - это важная и ответственная задача.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проголосовал в пятницу на выборах депутатов Государственной думы РФ на участке для голосования, открытом на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

«Как положено в нашей стране, голосование началось с востока, с Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. Голосуют все округа и флота. Активно идет голосование в Центральном военном округе. Традиционно в Вооруженных силах, все военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах. Нет каких-то сомнений, что и в этот раз голосование пройдет организованно, активно, как это было всегда», - сказал журналистам министр.

Шойгу подчеркнул, что для каждого военнослужащего, гражданина нашей страны участие в выборах по избранию законодательной власти - это важная и ответственная задача.

«Очень хотелось бы, чтобы такие дни становились более праздничными, потому что это наша жизнь. Жизнь, которая должна, так или иначе, строиться по соответствующим законам, которые принимает, в том числе Государственная дума. Надеюсь, что все придут и все проголосуют», - добавил министр.

В Минобороны РФ отметили, что руководящий состав Вооруженных сил участвует в голосовании на избирательных участках, открытых на территориях воинских частей. В частности, на участке, расположенном на территории 45-й бригады спецназа, проголосовал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

В ведомстве подчеркнули, что несмотря на то, что практически 100% военнослужащих вакцинированы, на избирательных участках все три дня голосования проводятся противоковидные мероприятия. Возможность проголосовать предоставлена всем военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил. Не только на территории России, но и в расположениях российских военных баз за рубежом.

На выходе из участка для голосования Шойгу сфотографировался по просьбе ребят, которые пришли сюда вместе с родителями. Одному из них, который, мечтает стать десантником, министр подарил свою фуражку.

«Будешь хорошо учиться - будешь генералом!» - сказал Шойгу.

Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.

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