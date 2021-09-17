Родственник жестоко убитой под Воронежем семьи назвал возможную причину конфликта

Ближайший родственник семьи убитой фермерши назвал возможную причину, побудившую ее соседа к убийству и подрыву полицейского отделения. По словам Бари Ибрагимова, мужчина мог повести себя неадекватно после продажи фермерше коровы.

Ибрагимов, предположительно, вспомнил, что убийцу зовут Виктор Борщевский. По словам дяди убитых детей, сосед часто вел себя так, будто был не в себе, а в его доме было много оружия.

«Он безбашенный. У него есть ружье, от стариков, наверное, осталось. У него дома чего только нет, я все это знаю. Недавно он ходил тут с ружьем, как охотник как будто, ходил стрелял. Все слышат, все соседи знают», - рассказал Ибрагимов.

Он отметил, что умственно сосед полноценен, но, когда ему нужно, может начать вести себя наоборот. Ибрагимов также подчеркнул, что открытого конфликта у убийцы с семьей фермерши не было.

«Нет, не было. Племянник купил у него корову. Корова не понравилась, я взял и зарезал. Я же купил, не воровал ее, купил - зарезал, какая разница, ты же продал? А он: “Зачем ты мою корову зарезал, это моя любимая была?” Значит, у тебя крыша едет. Я думаю, из-за этого получилось, он просто их убрал», - сказал родственник.

Инцидент произошел днем ранее, когда ранним утром мужчина в полной боевой экипировке подорвал дверь отделения полиции под Воронежем. Неспешно подойдя, он установил взрывчатку и произвел подрыв. После кинул внутрь помещения гранату и скрылся на автомобиле. Позже стало известно о связи мужчины с еще одним преступлением - убийством знакомой семьи предварительно по бытовой причине. По факту произошедших инцидентов СК РФ завел уголовное дело.