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Семьям погибших в авиакатастрофе в Иркутской области выплатили по миллиону рублей

Алена Миронова
07:24 16.09.2021
Ход расследования катастрофы контролируют специалисты центрального аппарата СК РФ.
Семьям погибших в авиакатастрофе в Иркутской области выплатили по миллиону рублей
© Фото: СК РФ
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Семьям четырех погибших в авиакатастрофе с L-410 в Иркутской области выплатили по миллиону рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе», - отмечается в сообщении.

Напомним, самолет L-410, который экстренно сел в Иркутской области, был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. В результате крушения три пассажира и один член экипажа погибли. Еще 12 человек получили травмы.

В Следственном комитете ошибку пилотирования или отказ техники рассматривают в качестве основных версий крушения самолета. Ход расследования катастрофы контролируют специалисты центрального аппарата СК РФ.

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