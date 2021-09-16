Семьям погибших в авиакатастрофе в Иркутской области выплатили по миллиону рублей

Семьям четырех погибших в авиакатастрофе с L-410 в Иркутской области выплатили по миллиону рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе», - отмечается в сообщении.

Напомним, самолет L-410, который экстренно сел в Иркутской области, был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. В результате крушения три пассажира и один член экипажа погибли. Еще 12 человек получили травмы.

В Следственном комитете ошибку пилотирования или отказ техники рассматривают в качестве основных версий крушения самолета. Ход расследования катастрофы контролируют специалисты центрального аппарата СК РФ.