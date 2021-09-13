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Найден черный ящик упавшего под Иркутском самолета

Кира Тило
06:02 13.09.2021
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о нахождении одного черного ящика упавшего самолета.
Найден черный ящик упавшего под Иркутском самолета
© Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
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Транспортная прокуратура взяла на особый контроль расследование дела о ЧП с самолетом под Иркутском. В результате трагедии погибли 4 человека, 12 пострадали.

В ходе осмотра места падения самолета L-410 был найден черный ящик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Один ящик нашли», - цитирует агентство собеседника.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасателей. По решению главы региона, 15 сентября объявлен днем траура.

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