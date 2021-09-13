В стране и мире Найден черный ящик упавшего под Иркутском самолета Кира Тило Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о нахождении одного черного ящика упавшего самолета. © Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура Читайте нас на: Транспортная прокуратура взяла на особый контроль расследование дела о ЧП с самолетом под Иркутском. В результате трагедии погибли 4 человека, 12 пострадали. В ходе осмотра места падения самолета L-410 был найден черный ящик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. «Один ящик нашли», - цитирует агентство собеседника. Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасателей. По решению главы региона, 15 сентября объявлен днем траура. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика