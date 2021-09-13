Найден черный ящик упавшего под Иркутском самолета
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о нахождении одного черного ящика упавшего самолета.
© Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Транспортная прокуратура взяла на особый контроль расследование дела о ЧП с самолетом под Иркутском. В результате трагедии погибли 4 человека, 12 пострадали.
В ходе осмотра места падения самолета L-410 был найден черный ящик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Один ящик нашли», - цитирует агентство собеседника.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасателей. По решению главы региона, 15 сентября объявлен днем траура.