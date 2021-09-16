Шарий предрек Зеленскому преследование со стороны влиятельных людей

Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями наживает много врагов в стране. Такого мнения придерживается лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий. Он указал, что на Украине сейчас происходит узурпация власти, закрытие телеканалов, отъем бизнеса у предпринимателей.

«Зеленский работает над тем, чтобы его посадили, и после того, как... он улетит со своей должности, я думаю, найдется огромное количество людей с деньгами, с возможностями, а, главное, с желанием, которые будут его преследовать так, как никогда до этого не преследовали, потому что это беспредельщик. Всегда были определенные понятия: семьи не трогать... Он (Прим. ред.) начал трогать чужие семьи. Вот этого делать нельзя было вообще, никак», - пояснил Шарий.

Страдает от действий украинской власти и бизнес в стране. По словам лидера «Партии Шария», по надуманным причинам предприятия «захватываются». Он добавил, что про «печальный опыт американских инвесторов» на Украине рассказывал и бывший посол США в Киеве Джон Хербст. По мнению Шария, даже это мягкое высказывание дипломата иллюстрирует плачевную ситуацию с предпринимательством на Украине.

Ряд оппозиционных СМИ были заблокированы на Украине в начале февраля после указа Зеленского, речь идет в том числе о «Шарий.net». Блогера Анатолия Шария обвинили в госизмене.