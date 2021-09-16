Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Зеленский уничтожил свободу слова»: журналисты заблокированных на Украине СМИ отказались «закрывать рты»

Светлана Иванова
13:08 16.09.2021
Президент Украины не желает, чтобы СМИ рассказывали о существующих в стране проблемах и давали высказываться оппозиционным политикам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Сотрудники телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, «Первый независимый», а также сайтов «Страна.ua» и «Шарий.net» продолжат бороться против несправедливого закрытия СМИ украинскими властями.  Об этом в беседе со «Звездой» рассказал генеральный продюсер телеканала «112 Украина» Артем Марчевский.

Он подчеркнул, что в ход идут акции протеста, иски в различные судебные инстанции, в том числе европейские, а также обращения в другие мировые структуры.

Так, несколько дней назад журналисты направили открытое письмо Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришу, выражая беспокойство в связи с нарушением украинской властью законодательства и международных норм и целенаправленным уничтожением свободы слова в стране.

«Мы постоянно проводим акции, мы придумали историю с заклеенными ртами, потому что это то, чего добивается Зеленский (президент Украины Владимир – прим. ред.), чтобы мы закрыли рты, этого не будет, у него это не получится», - подчеркнул журналист.

Он добавил, что Зеленский уничтожил свободу слова в стране, не желая, что СМИ указывали на существующие проблемы и давали возможность высказываться политикам из всех партий. Именно по этой причине и были закрыты ряд телеканалов и сайтов: власть не желала слышать критику на свои действия, в том числе относительно колоссального воровства на президентской программе «Большая стройка», отсутствии современной украинской техники, высоких тарифах на газ и так далее, отметил журналист.

«Телеканалы, безусловно, критиковали президента Зеленского, к сожалению, его действительно есть за что критиковать. Та политика, тот курс, который он ведет, не совпадает с тем, что он обещал. <…> Мы об этом не стеснялись говорить. Его такая риторика, конечно, не устраивала.

Поэтому абсолютно незаконно решением Совета национальной безопасности и обороны, а это у нас в конституции записано, что консультативный орган, он не может принимать никаких решений, он может только рекомендовать, но тем не менее решением СНБО были наложены санкции сначала на собственника телеканала Тараса Козака, а затем и на телеканал», - пояснил Марчевский.

Он добавил, что оппозиционные телеканалы «просто вышвырнули из эфира, без какого-либо суда и следствия».

Ряд оппозиционных СМИ были заблокированы на Украине в начале февраля после указа Зеленского. Срок наложенных санкций составляет пять лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:33 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры подрыва двери отделения полиции под Воронежем
10:39 В стране и мире
Видео
К атакованному отделению полиции под Воронежем прибыли взрывотехники ФСБ
08:37 В стране и мире
Видео
Заседание глав государств-членов ОДКБ началось в Таджикистане
09:38 В стране и мире
Путин: обстановка в зоне ответственности ОДКБ несет риски для стран региона
11:57 В стране и мире
СК завел дела по факту убийства семьи и нападения на отдел полиции в Воронежской области
Популярное
Видео
Опубликованы кадры подрыва двери отделения полиции под Воронежем
Видео
К атакованному отделению полиции под Воронежем прибыли взрывотехники ФСБ
Видео
Иностранные военные атташе описали впечатления от учений «Запад-2021»
Видео
Очевидец рассказал о ситуации на месте нападения на отделение полиции под Воронежем
Видео
Тренер Медведева назвал момент, решивший исход игры с Джоковичем
Видео
Адвокат Ефремова рассказал о его самочувствии перед слушанием судьбоносного дела
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.