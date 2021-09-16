«Зеленский уничтожил свободу слова»: журналисты заблокированных на Украине СМИ отказались «закрывать рты»

Сотрудники телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, «Первый независимый», а также сайтов «Страна.ua» и «Шарий.net» продолжат бороться против несправедливого закрытия СМИ украинскими властями. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал генеральный продюсер телеканала «112 Украина» Артем Марчевский.

Он подчеркнул, что в ход идут акции протеста, иски в различные судебные инстанции, в том числе европейские, а также обращения в другие мировые структуры.

Так, несколько дней назад журналисты направили открытое письмо Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришу, выражая беспокойство в связи с нарушением украинской властью законодательства и международных норм и целенаправленным уничтожением свободы слова в стране.

«Мы постоянно проводим акции, мы придумали историю с заклеенными ртами, потому что это то, чего добивается Зеленский (президент Украины Владимир – прим. ред.), чтобы мы закрыли рты, этого не будет, у него это не получится», - подчеркнул журналист.

Он добавил, что Зеленский уничтожил свободу слова в стране, не желая, что СМИ указывали на существующие проблемы и давали возможность высказываться политикам из всех партий. Именно по этой причине и были закрыты ряд телеканалов и сайтов: власть не желала слышать критику на свои действия, в том числе относительно колоссального воровства на президентской программе «Большая стройка», отсутствии современной украинской техники, высоких тарифах на газ и так далее, отметил журналист.

«Телеканалы, безусловно, критиковали президента Зеленского, к сожалению, его действительно есть за что критиковать. Та политика, тот курс, который он ведет, не совпадает с тем, что он обещал. <…> Мы об этом не стеснялись говорить. Его такая риторика, конечно, не устраивала. Поэтому абсолютно незаконно решением Совета национальной безопасности и обороны, а это у нас в конституции записано, что консультативный орган, он не может принимать никаких решений, он может только рекомендовать, но тем не менее решением СНБО были наложены санкции сначала на собственника телеканала Тараса Козака, а затем и на телеканал», - пояснил Марчевский.

Он добавил, что оппозиционные телеканалы «просто вышвырнули из эфира, без какого-либо суда и следствия».

Ряд оппозиционных СМИ были заблокированы на Украине в начале февраля после указа Зеленского. Срок наложенных санкций составляет пять лет.