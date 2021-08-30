В стране и мире Диетолог назвала три самых вредных продукта для иммунитета Светлана Иванова Сахар повышает проницаемость кишечника, что разрушает защитные механизмы и микрофлору. Алкоголь препятствует усвоению витамина С и цинка. Соль запускает воспаление и меняет состав микробиоты кишечника, отметила врач. © Фото: Sabrina Vani, moodboard, Globallookpress Читайте нас на: Употребление чрезмерного количества сахара может ослабить иммунитет. Об этом предупредила врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева. Как пояснила специалист в комментарии порталу «Доктор Питер», сахар повышает проницаемость кишечника. «В норме через кишечную стенку почти ничего не проходит. Но тут появляется переизбыток сахара. Это разрушает защитные механизмы и нашу микрофлору. В кровь попадают чужеродные агенты, на которые реагирует иммунная система», - указала диетолог. В результате могут развиваться многие иммунные болезни, в том числе аутоиммунный тиреоидит и ревматоидный артрит, отметила врач. Негативно на иммунитет влияют и другие пищевые привычки. В частности, злоупотребление алкоголем, который препятствует усвоению питательных веществ, особенно витамина С и цинка. Много соленой пищи в рационе также неполезно: в организме возникает воспаление и меняется состав микробиоты кишечника, которая отвечает за сильный иммунитет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика