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Диетолог назвала три самых вредных продукта для иммунитета

Светлана Иванова
17:42 30.08.2021
Сахар повышает проницаемость кишечника, что разрушает защитные механизмы и микрофлору. Алкоголь препятствует усвоению витамина С и цинка. Соль запускает воспаление и меняет состав микробиоты кишечника, отметила врач.
Диетолог назвала три самых вредных продукта для иммунитета
© Фото: Sabrina Vani, moodboard, Globallookpress
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Употребление чрезмерного количества сахара может ослабить иммунитет. Об этом предупредила врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева. Как пояснила специалист в комментарии порталу «Доктор Питер», сахар повышает проницаемость кишечника.

«В норме через кишечную стенку почти ничего не проходит. Но тут появляется переизбыток сахара. Это разрушает защитные механизмы и нашу микрофлору. В кровь попадают чужеродные агенты, на которые реагирует иммунная система», - указала диетолог.

В результате могут развиваться многие иммунные болезни, в том числе аутоиммунный тиреоидит и ревматоидный артрит, отметила врач.

Негативно на иммунитет влияют и другие пищевые привычки. В частности, злоупотребление алкоголем, который препятствует усвоению питательных веществ, особенно витамина С и цинка. Много соленой пищи в рационе также неполезно: в организме возникает воспаление и меняется состав микробиоты кишечника, которая отвечает за сильный иммунитет. 

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