Диетолог перечислил самые опасные продукты для пожилых

Людям старше 60 лет необходимо исключить из своего рациона некоторые продукты. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Так, в первую очередь, отмечает доктор, следует отказаться от сахара, в том числе от варенья и меда. Не стоит класть сахар в чай, увлекаться конфетами и другими сладостями.

«Потреблять разрешено не больше условных 20 граммов сахара в день», - пояснил Гинзбург в беседе с Nation News.

Врач также посоветовал убрать из своего рациона подсолнечное масло, так как избыток жирных кислот, особенно в пожилом возрасте, вызывает воспаления, влияет на настроение и поведение. Заменить подсолнечное масло можно оливковым, добавил Гинзбург.

Свести к минимуму стоит и употребление красного мяса - свинины, говядины, баранины. Вместо этого, посоветовал диетолог, следует есть побольше мяса птицы и рыбы.

По словам Гинзбурга, навредить организму также могут продукты с высоким гликемическим индексом: изделия из просеянной муки, белый хлеб, нарезные батоны, картофель, рис.

«В пожилом возрасте нужно увеличить количество овощей, зелени в рационе. Надо есть больше чеснока и лука. Рекомендовано увеличить потребление кисломолочных напитков, круп грубого помола и хлеба», - рекомендовал эксперт.

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