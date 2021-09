Названы запрещенные после 30 продукты

Йогурт с промышленными добавками, пирожные, кексы, лепешки, кофе со льдом, мороженое с кофеином, мясо с хрустящей корочкой, чипсы, салями и хот-доги, сырный и соевый соусы, рогалики и белый хлеб относятся к продуктам, от употребления которых стоит отказаться после 30 лет. Такого мнения придерживается обозреватель Дана Ли Смит, которая написала материал для портала Eat This, Not That.

Она также призвала отказаться от сладкой газировки, в которой содержится много сахара и красителей, потенциально вызывающих рак.

Кроме того, обозреватель посоветовала исключить из рациона после 30 лет пиво и коктейли, поскольку алкоголь может спровоцировать развитие бессонницы, а также приводит к потере эластичности кожи и появлению морщин.