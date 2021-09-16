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Названы запрещенные после 30 продукты

Светлана Иванова
16:14 16.09.2021
Речь идет о чипсах, газировке, йогурте с промышленными добавками, белом хлебе и алкоголе.
Названы запрещенные после 30 продукты
© Фото: Stefan Obermeier, imageBROKER, Globallookpress
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Йогурт с промышленными добавками, пирожные, кексы, лепешки,  кофе со льдом, мороженое с кофеином, мясо с хрустящей корочкой, чипсы, салями и хот-доги, сырный и соевый соусы, рогалики и белый хлеб относятся к продуктам, от употребления которых стоит отказаться после 30 лет. Такого мнения придерживается обозреватель Дана Ли Смит, которая написала материал для портала Eat This, Not That.

Она также призвала отказаться от сладкой газировки, в которой содержится много сахара и красителей, потенциально вызывающих  рак.

Кроме того, обозреватель посоветовала исключить из рациона после 30 лет пиво и коктейли, поскольку алкоголь может спровоцировать развитие бессонницы, а также приводит к потере эластичности кожи и появлению морщин.

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