На Украине заблокировали YouTube-страницы закрытых каналов ZIK, «112 Украина» и NewsOne

Для просмотра на Украине заблокировали YouTube-страницы закрытых в стране телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne. Об этом сообщили в пресс-службе «Перший Незалежный». Этот канал был создан попавшими под санкции журналистами.

Отмечается, что за границей YouTube-страницы ZIK, «112 Украина» и NewsOne по-прежнему можно видеть.

Указанные телеканалы были заблокированы на Украине в начале февраля после указа Владимира Зеленского. Дело в том, что эти СМИ являются оппозиционными. Их связывают с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком.