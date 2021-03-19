На Украине признали законным указ Зеленского о санкциях против телеканалов

Кассационный административный суд Верховного суда Украины проверил указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против телеканалов «112 Украина», ZIK и NEWSONE. Суд отказался признать незаконным указ о санкциях.

В ходе рассмотрения дела судом было проверено, «является ли потеря доступа к информационным программам, которые транслируют эти телеканалы, нарушением прав истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

«Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина», - сообщила пресс-служба суда.

Ранее Зеленский распорядился запретить выход в эфир трех украинских телеканалов второго февраля. Срок наложенных санкций составляет пять лет.