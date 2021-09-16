Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: пуски ракет КНДР были испытанием железнодорожного ракетного комплекса

Кира Тило
01:19 16.09.2021
По данным прессы, запущенные ракеты служили в качестве испытания железнодорожного ракетного комплекса.
СМИ: пуски ракет КНДР были испытанием железнодорожного ракетного комплекса
© Фото: Michael Peterson ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

КНДР в среду, 15 сентября, запустила две баллистические ракеты. Они пролетели порядка 800 километров, а максимальная высота полета составила 60 километров.

Согласно сообщениям прессы, проведенные пуски были испытанием железнодорожного ракетного комплекса, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Тренировочные стрельбы проводились с целью подтверждения практичности развернутого в боевых действиях ракетного комплекса железнодорожного базирования, оценки боевой готовности и возможностей в случае войны», - говорится в сообщении.

После того, как Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря, Южная Корея провела испытание баллистической ракеты подводного базирования.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:52 В стране и мире
США, Великобритания и Австралия создают новое партнерство по безопасности
22:59 В стране и мире
В прокуратуре рассказали подробности аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково
22:28 В стране и мире
СМИ: самолет из Антальи подал сигнал бедствия перед посадкой в Петербурге
21:40 В стране и мире
СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в Турции
20:41 В стране и мире
Гендиректор обслуживающей газовое оборудование в доме в Ногинске компании отправлен под домашний арест
Популярное
Видео
Иностранные военные атташе описали впечатления от учений «Запад-2021»
Видео
Тренер Медведева назвал момент, решивший исход игры с Джоковичем
Видео
Адвокат Ефремова рассказал о его самочувствии перед слушанием судьбоносного дела
В Японии сообщили о возможном пуске ракеты из Северной Кореи
Путин сообщил об уходе на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении
Скончался бывший командующий войсками РФ на Северном Кавказе Виктор Казанцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.