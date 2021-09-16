В стране и мире СМИ: пуски ракет КНДР были испытанием железнодорожного ракетного комплекса Кира Тило По данным прессы, запущенные ракеты служили в качестве испытания железнодорожного ракетного комплекса. © Фото: Michael Peterson ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: КНДР в среду, 15 сентября, запустила две баллистические ракеты. Они пролетели порядка 800 километров, а максимальная высота полета составила 60 километров. Согласно сообщениям прессы, проведенные пуски были испытанием железнодорожного ракетного комплекса, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). «Тренировочные стрельбы проводились с целью подтверждения практичности развернутого в боевых действиях ракетного комплекса железнодорожного базирования, оценки боевой готовности и возможностей в случае войны», - говорится в сообщении. После того, как Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря, Южная Корея провела испытание баллистической ракеты подводного базирования. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика