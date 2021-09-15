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Успешный пуск баллистической ракеты осуществлен с подлодки в Южной Корее

Алена Миронова
12:33 15.09.2021
Испытания южнокорейской ракеты проведены после того, как ранее Северная Корея осуществила пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. 
Успешный пуск баллистической ракеты осуществлен с подлодки в Южной Корее
© Фото: Xinhua, Globallookpress
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В Южной Корее успешно провели испытание баллистической ракеты подводного базирования. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на канцелярию президента страны.

Испытания южнокорейской ракеты проведены после того, как ранее Северная Корея осуществила пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Южнокорейские военные сообщили, что ракеты неопознанного типа были выпущены из центральной части внутренних районов Севера.

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