Успешный пуск баллистической ракеты осуществлен с подлодки в Южной Корее
Испытания южнокорейской ракеты проведены после того, как ранее Северная Корея осуществила пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
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В Южной Корее успешно провели испытание баллистической ракеты подводного базирования. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на канцелярию президента страны.
Испытания южнокорейской ракеты проведены после того, как ранее Северная Корея осуществила пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Южнокорейские военные сообщили, что ракеты неопознанного типа были выпущены из центральной части внутренних районов Севера.