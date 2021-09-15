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Адвокат Ефремова рассказал о его самочувствии перед слушанием судьбоносного дела

Светлана Иванова
09:54 15.09.2021
Актер планирует выступить перед судьями во время рассмотрения кассационной жалобы. Об этом сообщил адвокат Петр Хархорин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Мосгорсуда, РИА Новости
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В среду, 15 сентября, состоится рассмотрение кассационной жалобы Михаила Ефремова на приговор. Актер просит суд о переводе в колонию-поселение или уменьшении срока наказания. Адвокат Ефремова Петр Хархорин сообщил в беседе со «Звездой», что его подзащитный планирует выступить с заявлением во время слушания. Также Хархорин описал состояние актера накануне рассмотрения кассационной жалобы. По словам правозащитника, Ефремов волнуется, но находится в конструктивном настроении.

«Какой может быть настрой перед слушанием судьбоносного дела? Естественно, человек волнуется. Если бы он не волновался, я бы этому не поверил бы. Я это назову так, конструктивное настроение, то есть, он понимает, чего он хочет, он может это высказать, и выскажет обязательно», - указал Хархорин.

Адвокат добавил, что самочувствие у Ефремова после отека Квинке, который он перенес в августе из-за сезонной аллергии, нормальное.

«Я вчера у него был, лучше (состояние. - Прим. ред.), аллергенный период сейчас закончился, потому что ничего не цветет, ничего не убирается, поэтому он лучше себя чувствует, но болячки никуда не делись. В этом плане у него остается желать намного лучшего. Человек он немолодой в общем-то», - пояснил правозащитник.

Напомним, летом 2020 года Михаил Ефремов, управляя в состоянии алкогольного опьянения внедорожником, столкнулся с автомобилем, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации. В сентябре 2020 года актер получил наказание в виде восьми лет лишения свободы, позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года. В июне 2021 года адвокаты артиста подали кассационную жалобу.

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