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Добровинский посчитал, что оснований для досрочного освобождения Ефремова недостаточно

Валентина Пескова
18:08 14.09.2021
Накануне защищающий интересы актера адвокат Петр Хархорин рассказал о самочувствии Ефремова после перенесенного им отека Квинке.
Добровинский посчитал, что оснований для досрочного освобождения Ефремова недостаточно
© Фото: пресс-служба Мосгорсуда
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Адвокат Александр Добровинский считает, что у судей нет достаточных оснований для перевода Михаила Ефремова в колонию-поселение или уменьшения ему срока наказания. Актер недавно, находясь в тюрьме, в августе перенес сезонную аллергию, в результате чего у него развился отек Квинке.

Адвокат актера Петр Хархорин сообщил, что сейчас Михаил Ефремов чувствует себя хорошо, однако если его состояние каким-то образом ухудшается, ему просто не разрешают выходить на работу. Добровинский, защищающий интересы потерпевшей стороны, не считает, что актера при этом могут выпустить из места заключения.

«Конечно, суд может посмотреть на это дело по-другому, но я не вижу оснований. Я постоянно общаюсь с потерпевшими, они чувствуют себя морально раздавленными, так как потеряли близкого человека. Родственникам погибшего никогда не было важно максимально жесткое наказание для Ефремова - они всегда говорили, что примут любое решение суда», - прокомментировал «Звезде» адвокат Александр Добровинский.

По словам адвоката Харахорина, условия пребывания Михаила Ефремова в колонии можно назвать нормальными - он не голодает и получает медицинскую помощь. После пересмотра первоначального решения суда, актер должен отбыть 7,5 лет наказания в тюрьме за аварию, которую он допустил 8 июня 2020 года, когда будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения по его вине погиб человек.

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