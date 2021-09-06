Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера после отека Квинке

Адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал о состоянии актера после отека Квинке, который он перенес в августе из-за сезонной аллергии.

«Сейчас хорошо. Аллергенный период закончился, все отцвело, все убрано, пыли нет, прошли дожди сильные. Он резко почувствовал себя лучше. Он же аллергик. Причем это все у него старое, ничего нового не прибавилось, все старое», - рассказал он.

По словам адвоката, условия его пребывания в колонии можно назвать нормальными - он не голодает и получает медицинскую помощь.

«С голода не помирает, медицинская помощь оказывается, если плохо себя чувствует, то на работу его просто не пускают. Он рвется, а его не пускают», - добавил Хархорин.

Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации. В сентябре прошлого года суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года. В июне этого года защита артиста подала кассационную жалобу.